元テレビ朝日の玉川徹氏が４日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、２日に福島県内で行われたトークショーで「玉川うちわ」が登場したことに感激の声を上げた。番組では、羽鳥慎一アナと玉川氏が２日に福島放送のイベントに参加した模様を紹介。玉川氏は事前に福島放送の番組内でアイドルのような「うちわ」をリクエストしていたことから、当日は、過去のトークショー歴代最多の２０本の手作りうちわが会場を盛り上