【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は３日、自身のＳＮＳで、ホルムズ海峡で足止めされている船舶を安全に通過させるため、米国が誘導を始めると明らかにした。中東での紛争に関与していない船舶が対象で、現地時間の４日午前に開始するとしている。トランプ氏は、船舶は食料などの物資不足に陥っており、人道的措置が必要との認識を示した。紛争に無関係な国から、協力を要請されたという。人道的措置が妨害を受け