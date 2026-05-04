ロックバンドThe cold tommyが3日夜、公式Xを更新。メンバーの脳出血により、予定している今後のライブをキャンセルすることを報告した。同Xでは「【大事なお知らせ】突然のご報告で大変申し訳ございません。5月2日深夜、研井文陽(Vo.／Gt.)が脳出血で倒れてしまい復帰の目処がたたず、現在予定している全てのライブをキャンセルせざるを得なくなってしまいました」とし、ボーカル、ギターの研井文陽が脳出血を患ったこと発表。「