勉強習慣を確立するにはどう工夫したらいいのか。現役で東大理IIIに合格し医師になった河野ゆかりさんは「私はもともと気分にムラがあり、継続が苦手なタイプ。食事法など、自分が勉強に取り組みやすい『仕組み』を作ったことで、やる気に頼ることなく、安定した状態を保てるようになった」という――。※河野ゆかり『東大医学部卒河野ゆかりの 「仕組み化」勉強法意志力に頼らない学習自走化メソッド』（KADOKAWA）の一部を再編