ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』（2010）の共同監督ネイサン・グレノは、ハリウッドで続く実写リメイクや続編の流れについて、オリジナル作品への思いを語っている。 『塔の上のラプンツェル』は現在、ディズニーで実写映画化が進行中。ラプンツェル役には『タイタンズ』などのティーガン・クロフト、フリン・ライダー役には『ゾンビーズ』シリーズのマイロ