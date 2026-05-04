『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズで、主人公フロドの親戚ピピン役を演じたビリー・ボイドが、新作映画『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』について初めて語った。 本作は『ロード・オブ・ザ・リング』（2001）より以前の時代を舞台に、アラゴルンを中心としたゴラムの捜索を描く冒険物語になるという。オリジナル版からはフロド役のイライジャ・ウッド