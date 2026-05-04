「かっこいいピンクをさがしに」冒頭に登場するのは、孫息子がピンク色のランドセルを選んだのを心配する、あるおばあさんの声。まだまだ同じような心配をする人もいるかもしれない。でも、昔からピンク＝女性の色だったわけじゃない。本書を見ると、昔は男性も桃色の着物を着ていた（光源氏も！）のに、１９５０年代頃からメディアの影響もあって「ピンクは女の子の色」と思われるようになったことがわかるよ。しかも、世界中