瀧先生に算数嫌い化を回避する方法を、自身の子育て経験を踏まえて語っていただいた。方法2 なぜ一緒に解くと、わが子が算数好きに変わるのか？■脳科学の「模倣の力」をフル活用して楽しませる子どもの成績を伸ばす方法を考えるなら、最も大事なこと、子育ての土台になる「愛着形成」を大事にしてほしいと思います。親子の心理的な絆のことですね。愛情を言葉で伝えたり、一緒に外で遊んだり、親子の時間を通して愛着形成をしっか