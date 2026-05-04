（左から）作家賞に決まったマイケル・ローゼンさん、画家賞に決まった蔡皋さん２年に１度、子どもの本の優れた作り手に贈られる国際アンデルセン賞の今年の受賞者が、１３日に発表された。作家賞はイギリスのマイケル・ローゼンさん、画家賞は中国の蔡皋（さいこう）さんに決まった。８月にカナダのオタワで開かれるＩＢＢＹ（国際児童図書評議会）世界大会で授与式が行われる。マイケル・ローゼンさんは１９４６年生まれ。７