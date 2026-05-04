仕事・学習を除くスマホなどの余暇利用は「1日2時間以内」――。全国で初めてそんな条例が可決したのは昨秋のこと。罰則なしだが、大人を含む全市民を対象にしたことで大きな話題になった。ジャーナリストの池田和加さんは「デジタル教育に積極的な国の子供の学力低下が起こっている。今こそスマホなどの利用法について国レベルで議論すべきではないか」という――。■炎上しないと議論にならない愛知県豊明市の小浮正典市長は、炎