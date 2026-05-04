『こいのぼり ぐんぐん こどもの日！』（絵：たちもとみちこ／文溪堂）よりお話を聞いた人ますだゆうこケロポンズ、パネルシアター・絵本作家東京都出身。国立音楽大学教育科、幼児教育専攻卒。子どもたちに大人気の歌って遊ぶ音楽ユニット「ケロポンズ」として全国各地で親子コンサートや保育セミナーなど行うほか、NHK教育テレビ「おかあさんといっしょ」、「すくすく子育て」に楽曲提供、テレビ、CM、YouTube配信など、幅広く活