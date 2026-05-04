【モデルプレス＝2026/05/04】5月2日から5日にかけて千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催されている「JAPAN JAM 2026」の4日の公演が中止されることがわかった。同日、公式サイトにて発表された。【写真】M!LK佐野「規格外」と話題の自宅の豪華設備◆全文5月4日(月・祝)開催中止のお知らせ本日5月4日(月・祝)のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅