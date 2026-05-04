ゴールデンウィーク中の４日、関東各地で開催予定だった屋外型フードイベントが、荒天の影響で相次いで中止となった。いずれも主催者が来場者の安全確保を優先した判断としている。千葉市の千葉公園で開催されている「ちば屋台万博２０２６」は４日の開催を終日中止とした。公式サイトで「荒天のため安全を考慮し終日中止」と発表した。強風などの気象条件が影響したとみられる。なお、５、６日は開催予定。また、神奈川県藤