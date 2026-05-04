毎日のクレンジングで、しっかり落としたいけれど乾燥やつっぱり感は避けたい…そんな大人女性の悩みに寄り添う新作がINNISFREEから登場。ブランドを代表するグリーンティーラインより、「グリーンティー セラミド クレンジングバーム」が2026年5月1日（金）に発売されます。落とす・守る・うるおすを同時に叶える、注目の新アイテムを詳しくご紹介します。 とろける質感で濃いメイクもすっきりオ