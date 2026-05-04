阪神・津田淳哉投手(24)が4日、SGL尼崎での2軍の全体練習に合流した。この日の中日戦で先発予定の門別と入れ替わりで出場選手登録を抹消される可能性が高くなった。大卒3年目の津田は4月29日にプロ初昇格。5月1日の巨人戦の2点劣勢で迎えた9回に5番手として登板し1回無失点でプロ初登板を果たした。