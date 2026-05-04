俳優の野村康太（22）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットをアップした。「ディズニー写真part2」と書き出した野村。下からのアングルで撮影した自撮りをアップした。「ボールを穴に入れるミニゲーム成功してぬいぐるみゲットした！！」と振り返り。「#ディズニー」「#綱くんにもらったネックレス」「#きょへにもらったメガネ」「#こへにもらったブレスレット」と添えた。ファンからは「アップしてくれる