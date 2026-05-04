還暦を超えたメタル＆ハードロック界のレジェンドシンガーが元気いっぱいだ。日本が世界に誇るメタルバンドLOUDNESSの二井原実（66）と、女性ハードロックバンドSHOW−YAの寺田恵子（62）のパワーに元気をもらった。LOUDNESSは26年4月、10年ぶりに米・ロックフェスに出演。現地の様子を二井原は「もう忘れられているんじゃないかと思っていたけど、そうじゃなくて」とすると、「この10年間でフツフツとしていたマグマが爆発したよ