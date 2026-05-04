ディズニー＆ピクサーの人気作『モンスターズ・インク』が、本日（5月4日）午後9時からTBS系で放送される。放送にあわせ、SNSキャンペーンを実施する。【画像】「ピクサーの世界展」キービジュアル本作は、モンスターたちが暮らす都市・モンスターシティを舞台に、子どもたちの悲鳴をエネルギーとして集める会社「モンスターズ株式会社」で働く“怖がらせ屋”コンビ、サリーとマイクの活躍を描いた物語。角が生えた大きな体