年金を受け取るタイミングは、人生の後半戦を左右する大きな決断です。受給開始を遅らせて年金を増やす「繰下げ」を検討した男性が出した、「納得の最終結論」とは？「増やさなくて正解だった」浅井さんの選択浅井泰三さん（仮名・70歳）は、60歳で定年を迎えた後も嘱託社員として同じ会社で5年間勤務。65歳で完全に現役を退きました。浅井さんは離婚しており、現在は独り身。65歳時点での年金受給額は、月々約15万円。当時、浅井