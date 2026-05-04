優れた経済的を誇る電動トライク昨今、より気軽に移動できる手段として様々なメーカーから3輪の電動トライクが登場しています。ビークルファンが2025年12月28日に発売した「アーバントライカー」のドア付き仕様「carry the door」も、まさにそうした車両の中の一台で、そのユニークな車両区分と実用性から、インターネット上で注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これが「ドア付きのトライク」です！ 画像で見る（22