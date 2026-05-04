グラングリーン大阪で5月3日、持続可能な社会について学ぶ体験型のイベントが開かれました。 グラングリーン大阪のうめきた公園で開催された「MIDORI FES.2026」は持続可能な社会について学ぶ体験型のイベントです。 「公園から『世界にいいこと』に取り組む文化祭」をコンセプトに、グラングリーン大阪に関連がある企業による持続可能な社会に向けた最先端の取り組みが展示されています。訪れた人