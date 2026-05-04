メーガン妃と疎遠になっている父親トーマス・マークルさん（８１）が、再び歩けるようになるための最新式の義肢を装着するため、移住先のフィリピンから米国に戻ってきた。英紙ミラーが先日、報じた。トーマスさんは、昨年フィリピンで１２月に約３時間に及ぶ大手術で左足を切断して以来、リハビリを続けている。昨年にセブ島に移住し、新たな生活を始めたが、現在は米国の非公開の場所に移り住んでいる。メーガン妃の異母姉