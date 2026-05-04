【モデルプレス＝2026/05/04】「〜KAWAII LAB.衣装展〜 KAWAII CLOSET in 大丸東京店」（5月11日まで開催中）の会場で7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）の栗田なつか（くりた・なつか／23）、塩川莉世（しおかわ・りせ／25）、庄司なぎさ（しょうじ・なぎさ／25）、白石まゆみ（しらいし・まゆみ／25）にモデルプレスがインタビュー。衣装の歴史やメンバーの仲の良さに迫った前編に続き、後編では今SNSで話