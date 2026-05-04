注意欠如・多動症と併発しやすい、その他の神経発達症群とは・反抗的、反社会的行為、攻撃的行為を６カ月以上繰り返す「素行症（CD）」 ・否定的、反抗的、不服従の行動を繰り返す「反抗挑発症（ODD）」 注意欠如・多動症と併発しやすい症状 「その他の神経発達症群」は、生まれつきの脳の特性ではあるものの、これまでに説明した６つの診断名に当てはまらないものです。「他の特定される神経発達症」「特定不能の神経発達症