認知症の人は病識が無く認知症である自覚を持てない…病人扱いされていると感じる世界とは 周りの人に、身に覚えのない病気で病人扱いをされていると感じる世界 ○エピソード 最近義母は物忘れがひどくなり、物の紛失は毎日で、食べたご飯を「食べていない」ということもしばしば。親戚からも通院を促され、提案しましたが、「バカにして！私はまだボケていない」と激昂されました。 【あるある行動】本人が認知症を