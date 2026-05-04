文字を書くことにも繋がるビーズをとおす感覚を楽しめる「ルーピング」の作り方 ルーピング 推奨年齢1歳前後～あそび制作 ちゃみ ジェットコースターのようにループしたワイヤーを伝って、ビーズやループエンドを動かします。子どもが箱を押さえられなければ、箱の底を固定しましょう。 この力が伸びる！ ビーズやループエンド