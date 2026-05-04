◆米大リーグカージナルス１―４ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打２四死球で、ドジャース移籍後では自己ワーストタイとなる１９打席連続無安打。さらに先発出場して４試合連続無安打はエンゼルス時代の２０２０年８月１８日〜２２日に並び自己ワーストとなった。