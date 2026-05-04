京都府・南丹市で発生した児童遺棄事件。4月16日、死体遺棄容疑で義父が逮捕され、逮捕前には殺害をほのめかす供述もしていたという。大変痛ましい事件だが、これについて、TVのワイドショーによる報道が過剰ではないか、との声が上がっている。【写真で振り返る】歴史は繰り返す？2011年に発生したフジテレビへの抗議デモの様子そうした声はネットだけではなく、当の番組出演者からも指摘される事態にまで発展している。義父