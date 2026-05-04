前線を伴った低気圧の影響で、東日本を中心に雨や風が強まり、関東地方では、交通機関に影響が出ています。【写真を見る】東日本中心に雨・風強まる ピーク過ぎるも関東地方で交通機関に影響通行止めや運転見合わせ相次ぐ前線を伴った低気圧の影響で東日本を中心に雨や風が強まり、成田空港では、強風で着陸を一旦取りやめ再上昇するゴーアラウンドが相次いでいます。すでに関東での雨と風のピークは過ぎましたが、関東地方