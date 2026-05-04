千葉市蘇我スポーツ公園で4日に開催予定だった音楽フェスティバル「JAPAN JAM 2026」が、強風のため中止となることが同日、主催者から発表された。主催者は「強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました」と説明。交通機関のダイヤの乱れも理由とした。イベントは開場が午前9時、開演11時30分、終演が午後8時35分を予定。2日から5日まで開催されており、4日はILLIT、CUTIE STREET、Da−iCE、Novelbright、ME:I、M