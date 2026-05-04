クマの活動が活発になり、山での行動に注意が必要な中、山菜採りによる遭難事案が連続して発生しています。 酒田市では、きのう山菜採りのために山に入った78歳の男性の行方が分からず、けさから捜索隊が行方を探しています。 警察によりますと、行方が分からなくなっているのは酒田市北俣に住む農業の男性（７８）です。 男性はきのう午前８時半ごろ、酒田市山谷の山林に出かけましたが午後になっても戻らず、家族が１１０番通