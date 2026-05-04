サンフレッチェ広島アカデミーから順天堂大を経て、広島でプロデビューした山粼大地は、今季からバルトシュ・ガウル監督が指揮を執るチームで開幕スタメンを勝ち取り、存在感を高めつつある。これまでの３年間は悔しさの連続だったという25歳DFの、胸の内に迫ったインタビューの後編をお届けする。――◆――◆――順天堂大でサッカーに打ち込み、「プロでもやれる」という揺るぎない自信をつけた。そして憧れだった広島