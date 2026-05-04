中国東北部の遼寧省は省級経済開発区を21カ所統廃合した。中国メディアが伝えた。92カ所から71カ所というかつてない規模の再編は、「引き算」で「足し算」を生み、「スリム化」によって「体質強化」を図る構造転換そのもので、東北の旧工業地帯が自らにメスを入れる姿だ。中国通信社（CNS）は「この改革の時間軸は明確で断固としている」と報道した。2025年上半期に4カ所を廃止し、25年11月以降の5カ月足らずでさらに17カ所を統廃