GWの大型連休、淡路島の宿泊施設でカセットコンロのボンベが爆発する事故があり、小学生ら4人が軽症です。 警察によりますと、5月3日午後6時ごろ、南あわじ市福良の宿泊施設で、食事中にカセットコンロを囲んでいたところボンベが爆発したということです。 この事故で、宿泊していた夫婦（40歳・36歳）と息子（7）、親族の男児（7）の計4人が顔や手をやけどするなどして、病院に搬送されて治療を受けています。 警察は、爆発の