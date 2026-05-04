朝日新聞阪神支局が襲撃され記者2人が殺傷された事件から2日で39年、現場となった支局には多くの人が訪れ祈りを捧げました。 2日兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局には小尻知博（こじり・ともひろ）記者（当時29）を追悼する祭壇が設けられ、訪れた人たちが静かに手を合わせていました。 1987年5月3日、散弾銃を持った男が朝日新聞阪神支局に押し入り、小尻記者を射殺したうえ同僚にも重傷を負わせました。事件は未解決のまま2002