日本人は睡眠不足？ 睡眠不足により日本経済は約１５兆円の損失が出ている――― 【画像を見る】『寒いときは靴下』など“実はNG”な睡眠法とは？ ２０１６年のあるシンクタンクでは、このような試算が出ています。さらに、ＯＥＣＤの調査によると、日本の睡眠時間は７時間４２分で、３３か国中なんと最下位の３３位。 睡眠不足の私たち日本人。どうすれば「良い睡眠」を取れるのか？睡眠研究の世界的権