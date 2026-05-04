４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、ようやく看護を教えるバーンズ先生が到着。まずはベッドのシーツ交換と掃除を徹底させるが、生徒たちに何度もやり直しをさせ、生徒たちも不満を募らせる。この日の「風、薫る」では、看護を教えるバーンズ先生が到着。教室での座学ではなく、教員宿舎に生徒を連れて行き、ベッドのシーツ交換と掃除を徹底させる。何度やっても「Ｔｈｉｓｉｓｎｏｔｎｕｒｓｉｎｇ