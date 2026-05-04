与野党の憲法担当者らは憲法記念日の３日、ＮＨＫ番組で、今後の憲法改正の議論の進め方などについて意見を交わした。自民党の小野寺五典・元防衛相は、自衛隊違憲論を解消する必要があるとし、党が改憲項目に掲げる自衛隊の根拠規定の明記に関して「おそらく多くの国民に理解していただける。この国の安全保障に（とって）一番重要だ」と強調した。日本維新の会の前原誠司・元外相は、憲法９条を巡り、「自衛隊は戦力ではな