敵地ツインズ戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は3日（日本時間4日）、敵地ツインズ戦に「2番・三塁」で先発出場。9回の第5打席に、3試合連続となる9号2ランを放った。この一発には現地実況席からも、週間MVPに推す声があがっている。勢いが止まらない。3点を追う9回1死一塁の場面。岡本は、右腕トパの真ん中に入ったスライダーを掬い上げた。高々と上がった打球は、左中間スタンドに着弾。打球速度109マイル（約1