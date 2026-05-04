お店や人に対して、なんとなく先入観で良し悪しを判断してしまうことはありませんか？ それでも実際に関わってみて、印象が変わる瞬間もありますよね。今回は、筆者が和菓子屋でのやり取りを通して、先入観を見直した出来事です。 なんとなく感じていた印象 近所にある小さな和菓子屋に立ち寄ったときのこと。店は昔ながらのたたずまいで、どこか時間が止まったような空気があります。 周りには新しいスーパー