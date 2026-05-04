「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」(5月22日公開)のジョン・ファヴロー監督が、今回の映画版でストーリーに大きな変化があると明かした。同作は、帝国の復活を阻止するために新共和国から雇われた賞金稼ぎディン・ジャリン（ペドロ・パスカル）とヨーダと同じ種族のグローグーの活躍を描いている。Disney＋のドラマ版「マンダロリアン」から