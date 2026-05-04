香川県議会 香川県議会の天雲千恵美議員は4月30日、自由民主党香川県政会を退会し、1人会派「自由保守の会」を結成した旨の所属会派変更届を議長に提出し、受理されました。 天雲議員は高松市選挙区選出で現在1期目です。 これに伴い、これにより、香川県議会（定数40、欠員1）の会派構成は以下の通りとなりました。自由民主党香川県政会：21人、香川県議会自由民主党議員会：5人、香川県議会国民民主党議員会：5人、