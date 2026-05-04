フライブルク鈴木唯人が負傷交代となったドイツ1部フライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人が、欧州カップ戦の重要な一戦を欠場する可能性が浮上している。現地時間5月3日に行われたブンデスリーガ第32節のヴォルフスブルク戦で負傷交代。これを受けて、ドイツの週刊誌「DIE ZEIT」がチームを率いるユリアン・シュスター監督のコメントを報じている。フライブルクはヴォルフスブルクと対戦し、1-1の引き分けに終わった。鈴木