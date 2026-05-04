歌手の市川由紀乃（５０）が、このほどスポーツ報知のインタビューに応じ、１３日発売の新曲「ちりぬるを」にかける思いを語った。「今年は和の世界を歌いたい」という市川にとって、演歌らしい原点回帰の一曲だ。徐々に激しく盛り上がっていく、ドラマチックな曲調。タイトルを見た段階から「ストーリーと展開にワクワク感が止まらなかった。道ならぬ恋、という世界観に衝撃を受けた」と声を弾ませた。２０２４年に卵巣がん