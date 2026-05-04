◆米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン最終日（３日、メキシコ・エルカマレオンＧＣ＝６５８３ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、ツアー初優勝へ３位から出た勝みなみ（明治安田）は４バーディー、６ボギー、２ダブルボギーの７８と崩れ、通算４アンダーの１３位に終わった。６８をマークした原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が５アンダーで、ツアー自己最高の９位に入った。７０