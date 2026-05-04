任天堂の人気ゲームを原作としたアニメーション映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（公開中）の入場者プレゼント第2弾が決定した。5月8日より、全国の上映劇場で数量限定配布される。【画像】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面写真第2弾の特典は、本作に登場するキャラクターたちが勢ぞろいしたデザインの＜特製パッチンブレス＞。腕に軽く当てるとくるりと巻き付く仕様となっている。本作は