NHK総合にて、ドラマ『岸辺露伴は動かない』シリーズの最新作『泉京香は黙らない』が2026年5月4日（月・祝）夜9時30分より放送される。 【写真】『岸辺露伴は動かない』飯豊まりえの泉京香 『岸辺露伴は動かない』は、荒木飛呂彦の同名コミックを原作とする人気のドラマシリーズで、主人公は、「ヘブンズ・ドアー」という異能――人や生物を「本」に変えて、その記憶を読んだり、行動を操ったり