女優真木よう子（43）が3日、インスタグラムを更新。近況を報告した。真木は「ほんの数日間、地方での撮影に追われ、やむを得ずの滞在」と近況を記し、ナチュラルな雰囲気の近影をアップした。続けて「赤ちゃんと離れる寂しさは、思っていた以上に静かに胸に残っていて。その一方で、驚くほど久しぶりのひとりの時間に、少し戸惑いながらも救われている自分もいる」と心境を明かした。この投稿にフォロワーからは「真木ちゃんスッ