3月末で日本テレビを退社した、フリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。仲良しの同期アナウンサーとの2ショットを披露した。岩田は2日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）にゲスト出演。出演者との2ショットを投稿し、「日テレ時代のスッキリ以来、加藤浩次さんと初めてお仕事でご一緒しました！加藤さんが相手だとするすると本音を話してしまう…どこまで話したのか少し