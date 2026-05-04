落語家の快楽亭ブラック（73）が3日にブログを更新。ビジネスホテルに宿泊したことを報告した。ブラックは「昨日のアワーズルームでの毒演会は時間は短かったけど内容は充実していたと思うんです」と振り返った。続けて「泊まりは久しぶりに東横イン新幹線口でしたが宿泊費が何と12095円!あまりの高さにビビります」と仰天した様子を見せ「そうだ、こういう時ひ貯めたポイントが役に立つんです。ポイントのおかげで支払いは95円で